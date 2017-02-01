В Екатеринбурге такси «припарковалось» на крышу

Днем 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Корепина — Стачек перевернулся Renault Logan из таксопарка «Трех десяток». Автомобиль «припарковался» на крышу посреди проезжей части, говорят очевидцы.

По данным пользователя группы «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», водитель уснул за рулем. Он получил ушибы и был доставлен в травмпункт.