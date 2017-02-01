В Екатеринбурге такси «припарковалось» на крышу
Водитель уснул за рулем.
Водитель уснул за рулем.
Днем 1 февраля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Корепина — Стачек перевернулся Renault Logan из таксопарка «Трех десяток». Автомобиль «припарковался» на крышу посреди проезжей части, говорят очевидцы.
По данным пользователя группы «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», водитель уснул за рулем. Он получил ушибы и был доставлен в травмпункт.
Между тем в ГИБДД об этом ДТП ничего не знают. «Данное происшествие зарегистрировано не было», — сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.