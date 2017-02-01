Тройное ДТП с участием «скорой помощи» произошло в Челябинске, есть пострадавший

По предварительным данным, легковой автомобиль «Шевроле Лачетти» столкнулся с каретой «скорой помощи», которая ехала на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками.

От удара «скорая» изменила направление и столкнулась с внедорожником «Тойота Лэнд Крузер 200», говорится в сообщении.

В момент ДТП в машине «скорой помощи» находились три пассажира, они не пострадали. Телесные повреждения получил водитель, ему назначено амбулаторное лечение, сказано в пресс-релизе.

Проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.