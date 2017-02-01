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15:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе из храма похищен санпропускник, предназначенный для обработки бомжей

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе трое неизвестных похитили из приюта при Крестовоздвиженском храме прицеп-санпропускник. Специальный вагончик предназначался для первичной обработки бездомных, поступающих в приют. Санпропускник изготовлен специально в Екатеринбурге по заказу храма, он был оборудован санузлами и душевыми. Стоимость вагончика составляет около миллиона рублей.

Злоумышленники увезли прицеп днем 28 декабря, предположительно, на автомобиле «КамАЗ». Расследованием инцидента занимается полиция, возбуждено уголовное дело. Изучаются видеозаписи с камер, установленных на ближайших к храму зданиях. Служители храма просят уфимцев, ставших свидетелями хищения, помочь следствию.

Как рассказал агентству «Башинформ» настоятель Крестовоздвиженского храма отец Роман, данный санпропускник был приобретен за счет гранта, выигранного в конкурсе Минтруда РБ. По проекту было задумано увеличить пропускную способность приюта для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Служители храма хотели создать на его территории зимний теплый кров для бездомных. В данный комплект должны были войти вагончик-санпропускник, дезинфекционно-душевой прицеп и теплые оборудованные палатки. «Нам ежедневно звонят люди, просят пристроить инвалидов, которые обитают в подъездах, мерзнут на улицах. А возможности самого приюта не безграничны, сейчас в нем находятся 36 человек и это предел. За год через наш приют проходят около 100 человек, — сообщил отец Роман. — Злоумышленники, конечно, нарушили все наши планы. Ведь это всё предназначалось для убогих, слабых и нищих, а обидеть слабого — нет страшнее греха. Хочется надеяться, что похитители одумаются и сами вернут имущество».

Всех, у кого есть информация о случившемся, просят сообщить в Крестовоздвиженский храм или позвонить по телефонам: 8−917−754−59−21 или 8−987−601−97−82.

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