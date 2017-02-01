В Уфе из храма похищен санпропускник, предназначенный для обработки бомжей
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе трое неизвестных похитили из приюта при Крестовоздвиженском храме
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе трое неизвестных похитили из приюта при Крестовоздвиженском храме
Злоумышленники увезли прицеп днем 28 декабря, предположительно, на автомобиле «КамАЗ». Расследованием инцидента занимается полиция, возбуждено уголовное дело. Изучаются видеозаписи с камер, установленных на ближайших к храму зданиях. Служители храма просят уфимцев, ставших свидетелями хищения, помочь следствию.
Как рассказал агентству «Башинформ» настоятель Крестовоздвиженского храма отец Роман, данный санпропускник был приобретен за счет гранта, выигранного в конкурсе Минтруда РБ. По проекту было задумано увеличить пропускную способность приюта для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Служители храма хотели создать на его территории зимний теплый кров для бездомных. В данный комплект должны были войти
Всех, у кого есть информация о случившемся, просят сообщить в Крестовоздвиженский храм или позвонить по телефонам: 8−917−754−59−21 или 8−987−601−97−82.