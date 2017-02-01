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16:44 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежские следователи по фотороботу разыскивают грабителя девушки

В январе в Россоши неизвестный мужчина напал на 17-летнюю девушку.

Источник: voronezh.sledcom.ru

Она шла по улице Урицкого около дома № 2. Нападавший применил насилие и вырвал у нее из рук сумку с вещами. Следователи возбудили по факту произошедшего дело за грабеж (ч.2, ст. 161 УК РФ).

«В ходе расследования уголовного дела потерпевшая составила рисованный портрет предполагаемого преступника», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

Приметы грабителя: мужчина славянской внешности и среднего телосложения, рост около 170 см. Волосы у него темные, глаза светлые, губы тонкие, на лице морщины.

В момент нападения подозреваемый был одет в темно-синюю болоньевую куртку, синие джинсы, черные ботинки, на голове у него был капюшон.

Если вы знаете этого мужчину или видели его, то сообщите следователям по телефонам: 8−951−559−23−96 и 8−920−431−67−38. Конфиденциальность гарантирована.

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