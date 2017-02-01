В Новокуйбышевске около магазина мужчина получил ножевое ранение в грудь

В дежурную часть Отдела МВД Новокуйбышевска поступило сообщение о госпитализации мужчины 1970 года рождения. Медики диагностировали у него резаную рану груди. Мужчина был доставлен из своей квартиры, расположенной в доме на улице Пирогова.

Сотрудники органов внутренних дел прибыли по указанному адресу для установления деталей случившегося.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчина получил ранение около продуктового магазина, расположенного в одном из соседних домов. Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. По версии стражей правопорядка, преступление совершил местный житель 1968 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.