В Новокуйбышевске около магазина мужчина получил ножевое ранение в грудь
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В дежурную часть Отдела МВД Новокуйбышевска поступило сообщение о госпитализации мужчины 1970 года рождения. Медики диагностировали у него резаную рану груди. Мужчина был доставлен из своей квартиры, расположенной в доме на улице Пирогова.
Сотрудники органов внутренних дел прибыли по указанному адресу для установления деталей случившегося.
В ходе
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщает