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15:49 (мск), источник: НИА Самара

В Новокуйбышевске около магазина мужчина получил ножевое ранение в грудь

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В дежурную часть Отдела МВД Новокуйбышевска поступило сообщение о госпитализации мужчины 1970 года рождения. Медики диагностировали у него резаную рану груди. Мужчина был доставлен из своей квартиры, расположенной в доме на улице Пирогова.

Сотрудники органов внутренних дел прибыли по указанному адресу для установления деталей случившегося.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчина получил ранение около продуктового магазина, расположенного в одном из соседних домов. Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. По версии стражей правопорядка, преступление совершил местный житель 1968 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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