В Новой Москве в ДТП погибли девять человек
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Девять человек погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Новой Москве, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Девять человек погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Новой Москве, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Официально эта информация пока не подтверждена.
По словам собеседника агентства, авария произошла днем на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино, столкнулись «УАЗ» и Toyota.
После столкновения двух машин одна из них загорелась, пожар уже потушен, спасатели пытаются деблокировать находящихся внутри людей. Сколько их – пока неясно
На месте происшествия работают четыре подразделения спасателей. Для эвакуации пострадавших вылетели два спасательных вертолета.