В Воронеже пенсионерка потеряла 6-летнего правнука

Около 9 часов вечера в правоохранительные органы обратилась 84-летняя прабабушка мальчика, которая сообщила, что опекуны ребенка привезли его к ней в гости. Около 18 часов он отпросился погулять, но домой не вернулся.

Полицейские, которые отправились на поиски мальчика осмотрели соседние дворы, ближайшие парки и скверы, а также места, где собираются подростки, склонные к ведению бродяжнического образа жизни.

Ребенок был найден приблизительно через час, недалеко от дома. Оказалось, что ему просто хотелось погулять, поэтому он решил не идти домой к прабабушке.

— За время отсутствия несовершеннолетнего в отношении него противоправных действий совершено не было, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.