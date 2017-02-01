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18:09 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже пенсионерка потеряла 6-летнего правнука

В Воронеже накануне вечером сотрудники полиции были подняты на поиски 6-летнего ребенка, который пропал на улице Любы Шевцовой.

Около 9 часов вечера в правоохранительные органы обратилась 84-летняя прабабушка мальчика, которая сообщила, что опекуны ребенка привезли его к ней в гости. Около 18 часов он отпросился погулять, но домой не вернулся.

Полицейские, которые отправились на поиски мальчика осмотрели соседние дворы, ближайшие парки и скверы, а также места, где собираются подростки, склонные к ведению бродяжнического образа жизни.

Ребенок был найден приблизительно через час, недалеко от дома. Оказалось, что ему просто хотелось погулять, поэтому он решил не идти домой к прабабушке.

— За время отсутствия несовершеннолетнего в отношении него противоправных действий совершено не было, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

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