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16:34 (мск), источник: Фонтанка

Роспотребнадзор ищет в «Прибалтийской» массовое отравление

Роспотребнадзор проводит проверку информации о массовом пищевом отравлении, якобы случившемся в отеле «Прибалтийская Park Inn» в Петербурге 1 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, специалисты отправились в отель на улицу Кораблестроителей после сообщений очевидцев о том, что около сотни постояльцев почувствовали себя плохо, посетив гостиничный общепит. Пока официальных данных, подтверждающих эту информацию, у ведомства нет.

От представителей гостиницы на данный момент комментариев получить не удалось, «Фонтанка» направила в «Прибалтийскую Park Inn» запрос. По телефону в ресторане отеля ответили: «Не комментируем» на вопрос корреспондента, работает ли их заведение.

В пресс-службе комитета по здравоохранению отметили, что у них нет данных о массовой госпитализации из отеля, однако, там может работать частная скорая, которая не предоставляет такой информации.

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