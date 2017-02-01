Роспотребнадзор ищет в «Прибалтийской» массовое отравление

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, специалисты отправились в отель на улицу Кораблестроителей после сообщений очевидцев о том, что около сотни постояльцев почувствовали себя плохо, посетив гостиничный общепит. Пока официальных данных, подтверждающих эту информацию, у ведомства нет.

От представителей гостиницы на данный момент комментариев получить не удалось, «Фонтанка» направила в «Прибалтийскую Park Inn» запрос. По телефону в ресторане отеля ответили: «Не комментируем» на вопрос корреспондента, работает ли их заведение.