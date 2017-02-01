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18:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец получил 3 года условно за взрыв в пятиэтажке на улице Космонавтов

Советский районный суд в среду, 1 февраля, вынес приговор по делу о взрыве газа в пятиэтажке на улице Космонавтов.

За взрыв газового баллона, который унес жизнь женщины и разрушил подъезд 11 января 2016 года, 26-летний мастер Алексей Гусев получил 3 года условного наказания с испытательным сроком на 2,5 года. Из-за последствий взрыва и пожара подъезд дома пришлось фактически строить заново, что стоило бюджету Воронежа 24 млн рублей. Еще 1,6 млн рублей составил ущерб жильцам, вещи которых повредил огонь в квартирах.

По просьбе подсудимого, который полностью признал вину и раскаялся, суд рассмотрел дело в особом порядке — без исследования доказательств и опроса свидетелей. Из 19 потерпевших в суд пришла лишь одна женщина, остальные написали заявления с просьбой рассмотреть дело в их отсутствии. Потерпевшие не возражали против особого порядка и не требовали строгого наказания для Алексея Гусева.

— Ужасное происшествие. Мне очень жаль, что так произошло. Я искренне раскаиваюсь, — сказал Алексей Гусев в последнем слове.

Подсудимый пообещал возместить ущерб двоим жильцам разрушенного подъезда, которые заявили гражданские иски. Остальные обращаться с исками к Гусеву не стали.

При назначении наказания суд учел положительные характеристики Алексея Гусева, который работает, один кормит семью, у него растет маленький ребенок, скоро в семье ожидается пополнение. Судим Гусев не был, к административной ответственности не привлекался. На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит.

За выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ), Алексею Гусеву грозило до 6 лет тюрьмы, за уничтожение чужого имущества по неосторожности в крупном размере (ст. 168 УК РФ) до 1 года лишения свободы. Но с учетом всех характеристик и позиции потерпевших гособвинитель Вера Ковалева просила об условном наказании для Алексея Гусева. В итоге суд приговорил молодого человека к 3 годам условного срока.

Газовый баллон взорвался в квартире № 54 пятиэтажки на улице Космонавтов, 52 поздним вечером 11 января 2016 года. После взрыва начался пожар, распространившийся на соседние квартиры. Хозяйка квартиры, где взорвался баллон, оказалась заблокированной между стальными стержнями на парапете балкона на четвертом этаже, поэтому не смогла спуститься. Ее вытащили из квартиры спасатели. Через несколько дней женщина скончалась в больнице от ожогов. Погибшая после взрыва в воронежской пятиэтажке 49-летняя Людмила Рылеева оказалась женой сотрудника МЧС.

Взрыв случился из-за неосторожности мастера по монтажу натяжных потолков Алексея Гусева, который делал ремонт в квартире № 54. Парень нарушил требования безопасности, принеся в квартиру газовый баллон емкостью 12 л, являющийся источником повышенной опасности. Гусев собирался монтировать потолки утром 12 января, а баллон принес заранее, около 17 часов 11 января. Заправленный баллон долгое время пробыл на морозе, а потом оказался в тепле. Из-за перепада температуры произошла деформация баллона, наполненного сжиженными углеводородными газами. Деформация стала причиной взрыва паровоздушной смеси и сильного пожара.

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