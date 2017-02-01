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16:28 (мск), источник: Фонтанка

Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие

Несколько человек госпитализированы с пищевым отравлением из гостиницы «Прибалтийская Парк Инн» в Василеостровском районе Петербурга 1 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», из отеля на улице Кораблестроителей с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы в больницы города три человека. Еще 21 обратился в медпункт отеля, а 198 постояльцев при обходе номеров указали на плохое самочувствие.

Сейчас на месте работают сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора.

«Фонтанка» направила запрос представителям отеля.

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