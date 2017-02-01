Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие

Как стало известно «Фонтанке», из отеля на улице Кораблестроителей с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы в больницы города три человека. Еще 21 обратился в медпункт отеля, а 198 постояльцев при обходе номеров указали на плохое самочувствие.

Сейчас на месте работают сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора.

«Фонтанка» направила запрос представителям отеля.