Две сотни постояльцев «Прибалтийской» пожаловались медикам на плохое самочувствие
Несколько человек госпитализированы с пищевым отравлением из гостиницы «Прибалтийская Парк Инн» в Василеостровском районе Петербурга 1 февраля.
Несколько человек госпитализированы с пищевым отравлением из гостиницы «Прибалтийская Парк Инн» в Василеостровском районе Петербурга 1 февраля.
Как стало известно «Фонтанке», из отеля на улице Кораблестроителей с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы в больницы города три человека. Еще 21 обратился в медпункт отеля, а 198 постояльцев при обходе номеров указали на плохое самочувствие.
Сейчас на месте работают сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора.
«Фонтанка» направила запрос представителям отеля.