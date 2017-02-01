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16:45 (мск), источник: Om1.ru

Пожар в столярном цехе в Омске потушили через девять часов

Основная версия причин возгорания — короткое замыкание.

Как уже сообщал портал Om1.ru, сегодня утром произошел крупный пожар в цеху по производству пиломатериалов на улице Барабинская. Вызов поступил около 7:00. На место выехали 14 боевых расчетов и 55 человек личного состава МЧС.

Несмотря на внушительные силы спасателей, с огнем удалось справиться лишь через девять часов. К 8:55 остановили распространение пламени, но полностью пожар был ликвидирован только в 16:13.

Возгорание повлекло тяжелые последствия — огонь охватил площадь около 600 кв. метров, рухнула кровля столярного цеха. Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, причины пожара еще устанавливаются. Основная версия — короткое замыкание электропроводки.

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