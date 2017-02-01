Муж в ходе ссоры поджег свою жену в Вихоревке Иркутской области

Житель Вихоревки Приангарья в ходе ссоры облил горючим свою жену, после чего ее поджег. В настоящее время женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Злоумышленнику может грозить до 20 лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью». Мужчина признался и раскаялся в содеянном. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.