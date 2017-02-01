В Перми 23-летняя девушка пропала второй раз за 1,5 года
Кристину Соловьёву никто не видел с 29 января.
Кристину Соловьёву никто не видел с 29 января.
23-летняя Кристина Соловьёва пропала без вести в Перми 29 января.
По словам мужа девушки Николая, Кристина ушла из дома и не вернулась. Он подал заявление в полицию. Если у вас есть данные о том, где может находиться Кристина, родные просят сообщать в полицию.
Отметим, летом 2015 года Кристина уже пропадала на некоторое время. Девушка отсутствовала пять дней, потом её нашли живой и здоровой.