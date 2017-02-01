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17:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе иномарка переехала котенка и скрылась

Сегодня, 1 февраля, в соцсетях появился жутковатый видеоролик, снятый на видеорегистратор накануне.

Ролик опубликован в группе БашДТП. Водитель в сумерках сбил котенка и уехал дальше. Следовавший за ним автомобиль, видеорегистратор которого зафиксировал случившееся, притормозил, но помочь котенку уже не смогли.

«31 января были свидетелями наезда водителя Hyundai Santa Fe на котенка. К сожалению, бедного животного впоследствии не удалось спасти, сам водитель не соизволил остановиться и скрылся с места происшествия», — так описал происшедшее автор видео.

Публикация ролика вызвала в соцсетях неоднозначную реакцию. В основном пользователи восприняли публикацию ролика не слишком приветливо, сетуя, что на фоне большого количества погибших на дорогах людей смерть котенка под колесами кажется не такой уж великой бедой.

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