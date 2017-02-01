В Уфе иномарка переехала котенка и скрылась

Ролик опубликован в группе БашДТП. Водитель в сумерках сбил котенка и уехал дальше. Следовавший за ним автомобиль, видеорегистратор которого зафиксировал случившееся, притормозил, но помочь котенку уже не смогли.

«31 января были свидетелями наезда водителя Hyundai Santa Fe на котенка. К сожалению, бедного животного впоследствии не удалось спасти, сам водитель не соизволил остановиться и скрылся с места происшествия», — так описал происшедшее автор видео.