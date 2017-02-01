Мать едва не погибших на пожаре детей в Крыму может лишиться родительских прав — детский омбудсмен

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 26 января в селе Долиновка Белогорского района в одном из частных домов вспыхнул пожар. Во время возгорания в доме находились трое детей 2-х, 3-х и 5-ти лет. Старшая девочка 7 лет в это время только вернулась из школы, мать дома отсутствовала. Как пояснила впоследствии женщина, она отлучилась за дровами для отопления жилища. Причиной пожара послужило неосторожное обращение со спичками 5-летней девочки.

В результате из горящего дома детей вытащил 29-летний Виталий Харламов, проживающий по соседству. Детей доставили в больницу.

Как рассказала Ирина Клюева, данная семья относится к категории неблагополучных и состоит на учете в социальной службе Белогорского района. По ее словам, семья живет очень бедно. Мать нигде не работает, при этом отец детей постоянно не проживает с ними и ведет «совершенно свободный и нетрезвый образ жизни». В то же время на просьбы социальных работников временно на период холодов устроить детей в специализированные учреждения, а самой устроиться на работу, мать отвечала категорическим отказом.

Детский омбудсмен отметила, что с тех пор, как случился пожар, женщина не интересуется судьбой детей.

«С тех пор как случилась эта трагедия, мама ни разу не посетила детей в больнице. По словам медиков и самих детей, мамы они с тех пор не видели. В то же время мама уже сообщила своим соседям и односельчанам о том, что она собирается принять участие в программе на одном из центральных телеканалов. Не знаю, с какой целью она собирается туда ехать, но на сегодняшний день это ее беспокоит больше, чем судьба детей», — констатировала Клюева.

В свете указанных факторов рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.

«Органы опеки и попечительства сообщили о том, что они готовят документы в суд и будут ходатайствовать о лишении этой мамы родительских прав. От решения суда мы и будем отталкиваться при решении вопроса о дальнейшей судьбе этих детей», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Сами дети, по словам Клюевой, чувствуют себя хорошо, их здоровье вне опасности.

«Все дети живы и здоровы, находятся в районной больнице. Они в тепле, кушают, у них есть свои кроватки. Дети довольные, веселые, жизнерадостные, очень хорошо контактируют с медицинским персоналом и со мной», — заверила детский омбудсмен.