Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Снегопад опасен для сердца
Совбез ООН на закрытом заседании принял предложение Украины
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Полпред Путина рассказал о жестком разговоре с Порошенко - СМИ
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Femen объявили о распаде движения
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
17:13 (мск), источник: РИА Крым

Мать едва не погибших на пожаре детей в Крыму может лишиться родительских прав — детский омбудсмен

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). Мать четверых детей, которые едва не погибли во время пожара в селе Долиновка Белогорского района 26 января этого года, может лишиться родительских прав.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), 26 января в селе Долиновка Белогорского района в одном из частных домов вспыхнул пожар. Во время возгорания в доме находились трое детей 2-х, 3-х и 5-ти лет. Старшая девочка 7 лет в это время только вернулась из школы, мать дома отсутствовала. Как пояснила впоследствии женщина, она отлучилась за дровами для отопления жилища. Причиной пожара послужило неосторожное обращение со спичками 5-летней девочки.

В результате из горящего дома детей вытащил 29-летний Виталий Харламов, проживающий по соседству. Детей доставили в больницу.

Как рассказала Ирина Клюева, данная семья относится к категории неблагополучных и состоит на учете в социальной службе Белогорского района. По ее словам, семья живет очень бедно. Мать нигде не работает, при этом отец детей постоянно не проживает с ними и ведет «совершенно свободный и нетрезвый образ жизни». В то же время на просьбы социальных работников временно на период холодов устроить детей в специализированные учреждения, а самой устроиться на работу, мать отвечала категорическим отказом.

Детский омбудсмен отметила, что с тех пор, как случился пожар, женщина не интересуется судьбой детей.

«С тех пор как случилась эта трагедия, мама ни разу не посетила детей в больнице. По словам медиков и самих детей, мамы они с тех пор не видели. В то же время мама уже сообщила своим соседям и односельчанам о том, что она собирается принять участие в программе на одном из центральных телеканалов. Не знаю, с какой целью она собирается туда ехать, но на сегодняшний день это ее беспокоит больше, чем судьба детей», — констатировала Клюева.

В свете указанных факторов рассматривается вопрос о лишении женщины родительских прав.

«Органы опеки и попечительства сообщили о том, что они готовят документы в суд и будут ходатайствовать о лишении этой мамы родительских прав. От решения суда мы и будем отталкиваться при решении вопроса о дальнейшей судьбе этих детей», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

Сами дети, по словам Клюевой, чувствуют себя хорошо, их здоровье вне опасности.

«Все дети живы и здоровы, находятся в районной больнице. Они в тепле, кушают, у них есть свои кроватки. Дети довольные, веселые, жизнерадостные, очень хорошо контактируют с медицинским персоналом и со мной», — заверила детский омбудсмен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Украинский транспортный самолет обстрелян над Черным морем
В Новой Москве в ДТП погибли девять человек
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Билеты на поезда дальнего следования подорожают
В свет вышли стихи Лаврова про обезьяну и петуха
Что изменится в жизни россиян в феврале
Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь