Несколько тонн табака изъяли в Апраксином дворе
Сотрудники таможни и Роспотребнадзора изъяли в торговых павильонах Апраксина двора в Петербурге несколько тонн контрафактных табака и курительных смесей.
Сотрудники таможни и Роспотребнадзора изъяли в торговых павильонах Апраксина двора в Петербурге несколько тонн контрафактных табака и курительных смесей.
Как стало известно «Фонтанке» 1 февраля, в течение двух дней сотрудники
Помимо этого в торговых павильонах нашли множество жидкостей для вейперов без документов.
Решается вопрос о привлечении торговцев к административной и, возможно, уголовной ответственности.