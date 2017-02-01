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17:02 (мск), источник: Фонтанка

Несколько тонн табака изъяли в Апраксином дворе

Сотрудники таможни и Роспотребнадзора изъяли в торговых павильонах Апраксина двора в Петербурге несколько тонн контрафактных табака и курительных смесей.

Источник: AP 2016

Как стало известно «Фонтанке» 1 февраля, в течение двух дней сотрудники Северо-Западной оперативной таможни совместно с Санкт-Петербургской таможней, СЗТУ и Роспотребнадзором проводят мероприятия на этом рынке. Было проверено несколько точек по продаже табака и сигарет. В них нашли более 100 наименований курительного табака и смесей для курения без маркировок, без акцизов, без документов и нелегально ввезённых на территорию Таможенного союза. Общая масса контрафакта составила несколько тонн.

Помимо этого в торговых павильонах нашли множество жидкостей для вейперов без документов.

Решается вопрос о привлечении торговцев к административной и, возможно, уголовной ответственности.

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