Пермяка осудят за убийство девушки, числившейся пропавшей без вести

Дело об убийстве 27-летней Елены Ж., тело которой нашли на пустыре в сентябре прошлого года, передали в суд.

За убийство девушки будут судить 31-летнего мужчину. По версии СКР, вечером 4 сентября девушка познакомилась с компанией мужчин. Один из них позднее на пустыре в микрорайоне Судозавод Кировского района в ходе ссоры убил новую знакомую, а тело закидал ветками.

Девушка числилась пропавшей несколько дней, её искали волонтёры, пока не нашли останки на пустыре.

Обвиняемому грозит длительное лишение свободы.