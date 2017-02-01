Воронежские прокуроры добились ужесточения наказания для серийных угонщиков авто

29-летний обвиняемый за совершение 48 краж авто, подделку или уничтожение номеров получил 3,5 года колонии. А его 48-летний подельник, признанный виновным в 46 преступлениях, получил 3 года и 2 месяца колонии.

«Прокуратура не согласилась с такой мерой наказания за целую серию преступлений и принесла апелляционное представление на необоснованно мягкий приговор», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Апелляционная коллегия облсуда ужесточена наказание. Первый обвиняемый получил 5 лет колонии, а второй — 4 год 8 месяцев.