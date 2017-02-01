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19:15 (мск), источник: БЕЛТА

Предположительной причиной госпитализации семьи из Минска является отравление угарным газом

Рассматриваемая версия произошедшего — превышение концентрации угарного газа из-за негерметичности дымовых каналов.

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья из четырех человек в Минске попала в больницу, предположительно, из-за отравления угарным газом, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Информация от врача оперативного отдела поступила в МЧС 31 января в 23.25. Скорая помощь увезла в больницу мужчину 1984 года рождения и женщину 1985-го, а также двух мальчиков 2005 года рождения.

Рассматриваемая версия произошедшего — превышение концентрации угарного газа из-за негерметичности дымовых каналов.

Сейчас по этому факту проводится проверка. По итогам экспертизы будет установлена точная причина произошедшего.

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