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17:50 (мск), источник: Publika.md

Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС

Сотрудники ГИБДД остановили главного советника администрации главы Северной Осетии Тамерлана Гамосова.

Источник: Publika.md

У чиновника при себе находился пистолет, который он отказался отдавать, сообщает Дни.ру.

В автомобиле Гамосова правоохранители увидели боевой пистолет и попросили предъявить разрешение. Однако мужчина отказался как показать лицензию, так и сдать оружие.

«Вы прикалываетесь, что ли?! Это мой табельный пистолет!», — цитирует чиновника Life.ru.

Гамосов оттолкнул полицейского и уехал. При этом он протащил за собой сотрудника ГИБДД, который в результате получил повреждения. Водитель был задержан возле своего дома.

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