Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС
Сотрудники ГИБДД остановили главного советника администрации главы Северной Осетии Тамерлана Гамосова.
Сотрудники ГИБДД остановили главного советника администрации главы Северной Осетии Тамерлана Гамосова.
У чиновника при себе находился пистолет, который он отказался отдавать, сообщает Дни.ру.
В автомобиле Гамосова правоохранители увидели боевой пистолет и попросили предъявить разрешение. Однако мужчина отказался как показать лицензию, так и сдать оружие.
«Вы прикалываетесь, что ли?! Это мой табельный пистолет!», — цитирует чиновника Life.ru.
Гамосов оттолкнул полицейского и уехал. При этом он протащил за собой сотрудника ГИБДД, который в результате получил повреждения. Водитель был задержан возле своего дома.