Обезглавившему екатеринбурженку таксисту грозит 15 лет

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего таксиста, который обвиняется в убийстве 22-летней девушки. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального СУ СКР, материалы направлены в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в ночь на 25 июля 2016 года. Таксист должен был подвезти пассажирку до улицы Громова. Однако во время поездки они познакомились поближе и решили покататься по городу.

Екатеринбуржцы остановились в районе Широкой речки, где между ними произошел конфликт. Таксист избил пассажирку, поместил в багажник и некоторое время ездил с ней по городу. Затем он купил в магазине нож и спустя сутки обезглавил жертву. Голову девушки обнаружили в мусорном контейнере на Уралмаше, а тело — на Широкой речке.