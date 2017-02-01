В Башкирии мужчина украл инвалидное кресло, чтобы покататься
Странное преступление раскрыли полицейские в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщили в
Странное преступление раскрыли полицейские в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщили в
Как следует из материалов дела, в райотдел полиции обратился 32-летний
Полицейские выяснили, что старшая по дому видела, как утром малознакомый ей нетрезвый парень выносил из подъезда инвалидное кресло. Личность вора быстро установили. Им оказался 28-летний ранее судимый безработный местный житель. После задержания он рассказал, что заглянул в общежитие к приятелю, но до его комнаты так и не дошел, потому что увидел в коридоре инвалидное кресло. Транспортное средство инвалида настолько ему понравился, что мужчина решил прокатиться. Вышел с креслом на улицу, сел в кресло и поехал на нем в пригородный район.
Накатавшись вволю, похититель оставил кресло у себя во дворе, где его и нашли полицейские. Подозреваемый сразу во всем признался. Возбуждено уголовное дело.