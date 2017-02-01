В Башкирии мужчина украл инвалидное кресло, чтобы покататься

Как следует из материалов дела, в райотдел полиции обратился 32-летний мужчина-инвалид, проживающий в общежитии, который попросил помочь ему вернуть украденное инвалидное кресло. Пострадавший инвалид рассказал, что кресло пропало из коридора вскоре после того, как его жена выставила его утром в коридор. Собравшись ехать по делам, ее муж выглянул в коридор и не обнаружил своего средства передвижения стоимостью 12 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что старшая по дому видела, как утром малознакомый ей нетрезвый парень выносил из подъезда инвалидное кресло. Личность вора быстро установили. Им оказался 28-летний ранее судимый безработный местный житель. После задержания он рассказал, что заглянул в общежитие к приятелю, но до его комнаты так и не дошел, потому что увидел в коридоре инвалидное кресло. Транспортное средство инвалида настолько ему понравился, что мужчина решил прокатиться. Вышел с креслом на улицу, сел в кресло и поехал на нем в пригородный район.

Накатавшись вволю, похититель оставил кресло у себя во дворе, где его и нашли полицейские. Подозреваемый сразу во всем признался. Возбуждено уголовное дело.