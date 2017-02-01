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18:31 (мск), источник: Pro Город Самара

Парня, который «заминировал» ТЦ «Космопорт», могут посадить на 2,5 года

Такой срок для 24-летнего Хурсанда Амунбекова запросило гособвинение.

В Самаре подходит к концу рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего гражданина Таджикистана Хурсанда Амунбекова. Молодой человек, который на территории России уже несколько лет находится незаконно, обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Напомним, что парень «заминировал» торговый центр «Космопорт». Сегодня в Советском районном суде города состоялись прения по делу. В них выяснилось, что Хурсанд может за своё деяние получить реальный срок лишения свободы.

 — Сторона обвинения запросила у суда назначить обвиняемому наказание в виде 2-х с половиной лет лишения свободы со сроком отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски суд удовлетворил. Сам Амунбеков свою вину признал в полном объеме. В прениях по поводу своего наказания он сказал, что пускай всё будет на усмотрение суда, — сообщил ProGorodSamara.ru гособвинитель по делу, помощник прокурора Советского района Вусал Алиев.

Напомним, что по версии следствия 26 декабря 2015 года подсудимый позвонил на номер 112 и заявил: «Через час взлетит на воздух торговый центр “Космопорт”. Это вам подарок от ИГИЛ. С Новым годом!» После этого сообщения из торгового центра в срочном порядке было эвакуировано более трех тысяч людей. Сотрудники спецслужб около 6 часов обследовали помещения комплекса, но никакого взрывного устройства они не обнаружили. В тот же день молодой человек был задержан. Он признал свою вину и рассказал, что хотел насолить своей подруге, которая работала продавцом в ТЦ «Космопорт». В отношении молодого человека было заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее причинение крупного ущерба». В настоящее время дело рассматривается в Советском районном суде. Приговор по нему должен быть оглашен уже на следующей неделе.

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