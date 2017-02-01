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18:11 (мск), источник: Крым Press

Полиция Джанкоя нашла сбежавшего из дома мальчика

Полиция Джанкоя нашла пропавшего школьника, который из-за плохой отметки в школе не хотел возвращаться домой.

Накануне вечером в дежурную часть МО МВД России «Джанкойский» поступило сообщение от родителей подростка о том, что несовершеннолетний не пришел со школы домой. На розыск пропавшего был ориентирован весь личный состав отдела полиции. В целях установления местонахождения ребенка инспекторы по делам несовершеннолетних и оперуполномоченные уголовного розыска обходили дворы, обследовали подвалы и чердаки, опрашивали возможных очевидцев произошедшего. В течение всего двух часов было полицейскими мальчик был найден. Расстроенный подросток бродил по улицам города и не хотел идти домой из-за плохой отметки, — отметили в МВД по РК. По счастью, никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего во время нахождения его вне дома совершено не было.

С мальчиком и его родителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с целью недопущения в будущем подобных случаев. По факту ухода подростка из дома полиция Джанкоя проводит проверку.

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