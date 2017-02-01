Опубликована запись мощного ДТП с «десяткой» и УАЗом «Почты России»

Инцидент произошел во вторник, 31 января, на пересечении улицы Маркса и улицы Серова. «Буханка» поворачивала налево в сторону улицы Серова, а ВАЗ ехал в сторону ж/д вокзала. Стороны ДТП обвиняли друг друга в столкновении. Точку поставила видеозапись.

На кадрах видно, как легковой автомобиль ехал на зеленый сигнал светофора.