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20:43 (мск), источник: СуперОмск

Опубликована запись мощного ДТП с «десяткой» и УАЗом «Почты России»

В группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись столкновения «десятки» с УАЗом «Почты России».

Инцидент произошел во вторник, 31 января, на пересечении улицы Маркса и улицы Серова. «Буханка» поворачивала налево в сторону улицы Серова, а ВАЗ ехал в сторону ж/д вокзала. Стороны ДТП обвиняли друг друга в столкновении. Точку поставила видеозапись.

На кадрах видно, как легковой автомобиль ехал на зеленый сигнал светофора.

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