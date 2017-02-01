Опубликована запись мощного ДТП с «десяткой» и УАЗом «Почты России»
В группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись столкновения «десятки» с УАЗом «Почты России».
В группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись столкновения «десятки» с УАЗом «Почты России».
Инцидент произошел во вторник, 31 января, на пересечении улицы Маркса и улицы Серова. «Буханка» поворачивала налево в сторону улицы Серова, а ВАЗ ехал в сторону ж/д вокзала. Стороны ДТП обвиняли друг друга в столкновении. Точку поставила видеозапись.
На кадрах видно, как легковой автомобиль ехал на зеленый сигнал светофора.