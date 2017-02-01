Массовое отравление в «Прибалтийской» расследует Следственный комитет

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу 1 февраля, в нарушении санитарно-эпидемиологических правил подозревают работников общепита «Прибалтийской Парк Инн».

Личности подозреваемых пока не установлены, но следователи и представители Роспотребнадзора осмотрели гостиницу, изъяли пробы с постельного белья, посуду и образцы еды, которой кормили постояльцев.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства петербургского СК.

Напомним, постояльцы отравились в гостинице «Прибалтийская Парк Инн» 1 февраля. Госпитализация потребовалась троим. 21 человек получил помощь в медпункте отеля. Еще от 198 постояльцев поступили жалобы на плохое самочувствие. Предположительно, пострадали представители американской фармацевтической компании Pfizer..