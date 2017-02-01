МИД работает над получением официальной информации о сбитом в Конго вертолете

Министерство иностранных дел Республики Беларусь сейчас работает над получением информации из официальных источников по поводу сбитого в Конго вертолета, отмечает пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

По неподтвержденной информации данным вертолетом управлял белорусский экипаж, и в результате произошедшего он не пострадал. Дмитрий Мирончик подчеркивает, что это неофициальная информация, которая возникла на основе сообщений конголийских и иных СМИ.

МИД сейчас работает над получением информации из официальных источников, чтобы установить, идет ли речь о гражданах РБ.