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19:07 (мск), источник: БЕЛТА

МИД работает над получением официальной информации о сбитом в Конго вертолете

По неподтвержденной информации данным вертолетом управлял белорусский экипаж, и в результате произошедшего он не пострадал.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь сейчас работает над получением информации из официальных источников по поводу сбитого в Конго вертолета, отмечает пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

По неподтвержденной информации данным вертолетом управлял белорусский экипаж, и в результате произошедшего он не пострадал. Дмитрий Мирончик подчеркивает, что это неофициальная информация, которая возникла на основе сообщений конголийских и иных СМИ.

МИД сейчас работает над получением информации из официальных источников, чтобы установить, идет ли речь о гражданах РБ.

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