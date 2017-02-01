Шестнадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в центре Москвы
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Десять человек эвакуировали из жилого дома в Грузинском переулке
Сообщение о пожаре по адресу: Грузинский переулок, дом 10 поступило 1 февраля в 16:47. Пламя вспыхнуло на балконе девятого этажа. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 10 человек. В ходе тушения огня в соседних квартирах спасли еще шесть человек.
Отмечается, что пожарным удалось потушить огонь в кратчайшие сроки.