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18:47 (мск), источник: m24.ru

Шестнадцать человек эвакуировали из горящего жилого дома в центре Москвы

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Источник: Москва 24

Десять человек эвакуировали из жилого дома в Грузинском переулке из-за пожара. Об этом сообщается в официальном твиттере ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Грузинский переулок, дом 10 поступило 1 февраля в 16:47. Пламя вспыхнуло на балконе девятого этажа. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 10 человек. В ходе тушения огня в соседних квартирах спасли еще шесть человек.

Отмечается, что пожарным удалось потушить огонь в кратчайшие сроки.

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