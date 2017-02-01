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19:08 (мск), источник: Интерфакс

Среди жертв ДТП в Новой Москве оказались граждане Киргизии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Министерство иностранных дел Киргизии ожидает от посольства в России информацию о количестве погибших и пострадавших граждан республики в результате произошедшего в среду крупного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в «новой» Москве.

«Среди погибших, по предварительным данным, есть граждане Киргизии», — сообщила «Интерфаксу» в среду представитель МИД республики Айымкан Кулукеева.

Как сообщалось, ДТП с участием автомобилей «УАЗ» и «Тойота» произошло около 15:30 в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы в районе Кленовского поселения, около поворота на деревню Коротыгино. По предварительным данным, автомобили столкнулись и один из них загорелся.

В результате аварии погибли восемь человек, еще четыре человека были госпитализированы. «Киргизское посольство в Москве начало работу по выяснению всех обстоятельств ДТП с участием киргизских граждан», — добавила она.

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