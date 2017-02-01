В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным

Об этом сообщило агентство AP.

По его данным, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса «воздух-земля» во время учений на базе ВВС Холломан.

Получивший ранения был госпитализирован, но в настоящее время уже выписан из больницы.

По факту инцидента ведется расследование.