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20:25 (мск), источник: ТАСС

В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Один военнослужащий США погиб, еще один получил ранения в результате инцидента во время учений на базе американских ВВС в штате Нью-Мексико.

Источник: Reuters

Об этом сообщило агентство AP.

По его данным, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса «воздух-земля» во время учений на базе ВВС Холломан.

Получивший ранения был госпитализирован, но в настоящее время уже выписан из больницы.

По факту инцидента ведется расследование.

Комментарии
9
Ксарт
Думаю если бы это произошло в России в этой новости уже отписались всякие Саморуковы, АБ и парни с гор о непрофессионализме Российской армии, и вообще такое могло быть только в России, и вообще это все из за коррупции.
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Юрий
Так как АБ против своих хозяев писать не будет, я попробую сделать это в его стиле...
Вот какой бардак твориться в армии сша, вот какое Г их система управления оружием в этой армии, и это при самом большом военном бюджете в мире. Деньги разворованы, кадры непрофессиональные, самолёты собираются на китайском фальсификате. Столько лет у власти Буши-Клинтоны-Обамы, а бардак тот же.
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Ксарт
Но хозяев обсуждать нельзя.
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