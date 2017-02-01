В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным

Об этом сообщило агентство AP.
По его данным, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса «воздух-земля» во время учений на базе ВВС Холломан.
Получивший ранения был госпитализирован, но в настоящее время уже выписан из больницы.
По факту инцидента ведется расследование.
Вот какой бардак твориться в армии сша, вот какое Г их система управления оружием в этой армии, и это при самом большом военном бюджете в мире. Деньги разворованы, кадры непрофессиональные, самолёты собираются на китайском фальсификате. Столько лет у власти Буши-Клинтоны-Обамы, а бардак тот же.