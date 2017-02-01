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21:02 (мск), источник: 112.ua

Двое украинских военных погибли, шестеро ранены в зоне АТО, — штаб

По Авдеевке стреляют из «Градов», 152 и 122-мм артиллерии и танков.

Источник: 112.ua

В зоне АТО продолжаются обстрелы, состоянием на 18:00 двое украинских бойцов погибли, шестеро были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook.

Боевики сегодня продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-мм артиллерию и танки. Наутро, после массированных обстрелов с «Градов» и артиллерии осуществляли несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, отступали.

На мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122-мм артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалык огонь вели минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Широкино, Новотроицком, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении с 152-мм артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку, с минометов — Катериновку и Попасную, а с стрелкового оружия — Крымское.

Всего было зафиксировано 36 обстрелов.

Ранее в штабе АТО заявляли том, что двое военнослужащих погибли и двое ранены.

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