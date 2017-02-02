В Воронеже двух рабочих засыпало землей на улице Ильюшина
ЧП произошло неподалеку от строящегося жилого комплекса.
ЧП произошло неподалеку от строящегося жилого комплекса.
В Воронеже двух рабочих засыпало землей на улице Ильюшина, 17 около 16:11 среды, 1 февраля. Одного из мужчин — 33-летнего рабочего — завалило полностью, сообщила
Второго пострадавшего — 28-летнего рабочего — засыпало по пояс. Очевидцы ЧП самостоятельно вытащили мужчину и передали врачам. Какие именно земляные работы проводили мужчины — неизвестно.
По адресу улица Ильюшина, 17 находится заправка «Лукойл».
— На заправке никаких земляных работ не проводится. Рядом с нами строится жилой квартал, рабочие тянули
Корреспонденты РИА «Воронеж» уточняют подробности происшествия.