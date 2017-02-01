По делу лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» арестованы еще два его сообщника

«Арест Филинова и Теплякова состоялся еще в ноябре 2016 года. В настоящее время мера пресечения им продлена до апреля», — сообщила ТАСС пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

МОСКВА, 1 февраля. ТАСС/. По делу лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева под стражей находятся ещё два его предполагаемых сообщника — Александр Филинов и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации.

Она отметила, что 9 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на продление срока ареста в отношении Филинова.

Аникееву, Филинову и Теплякову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения»).

В настоящее время срок ареста Аникеева продлен до 8 марта. Он не стал обжаловать это решение суда.

Хакеры группы «Шалтай-Болтай» публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера «Лаборатории Касперского», обвиняемых в госизмене.

Однако сегодня адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов опроверг данную информацию. По его словам, участники дела «Шалтай-Болтай» не связаны с расследованием в отношении его подзащитного и других фигурантов.

