Пожар в пригороде Краснодара лишил людей домов

Пылали сразу два жилых дома в садоводческом товариществе с «горячим» названием «Солнышко».

Зарево от огня было видно издалека. На него и ориентировались пожарные. Дома потушили, но они оба сильно выгорели. Люди не пострадали. Но очевидцы рассказали, что в огне погибли собаки и кошки. Пытаясь их спасти, один из погорельцев сам едва не задохнулся от едкого дыма. Выбраться мужчине помогли соседи.