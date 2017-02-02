В Шымкенте множество пострадавших в страшном ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки (ФОТО)
В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей, передает Оtyrar.kz.
В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей, передает Оtyrar.kz.
Очевидцы аварии, рассказали, что пассажиры маршрутки во время удара вылетали из окон. Сейчас на месте ДТП работают дознаватели полиции и несколько бригад медиков.
Жуткая авария произошла около семи вечера 1 февраля, на пересечении проспекта
Очевидцами страшного