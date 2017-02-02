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00:01 (мск), источник: Newtimes.kz

В Шымкенте множество пострадавших в страшном ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки (ФОТО)

В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей, передает Оtyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

Очевидцы аварии, рассказали, что пассажиры маршрутки во время удара вылетали из окон. Сейчас на месте ДТП работают дознаватели полиции и несколько бригад медиков.

Жуткая авария произошла около семи вечера 1 февраля, на пересечении проспекта Тауке-хана с улицей Аймаутова. В аварии, где столкнулись автобус, следовавший маршрутом № 93 и пассажирская ГАЗель № 77, множество пострадавших.

Очевидцами страшного дорожно-транспортного происшествия стала съемочная группа программы «Экстренный вызов» на ТК «Отырар TV». Только на глазах корреспондентов кареты скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.

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В Шымкенте множество пострадавших в страшном ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутки (ФОТО)
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