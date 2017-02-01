В Авдеевке снова стреляют — полиция

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Авдеевке по состоянию на 19:00 снова начались обстрелы, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

«Город пока остается без электропитания. Снова начались обстрелы», — говорится в сообщении.