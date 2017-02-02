Мэра Дрогобыча забросали яйцами на сессии горсовета

«Общественные активисты пришли поддержать родителей учеников гимназии, которые отстаивают право на разделение классов в этом учебном заведении. Именно эти активисты и начали забрасывать мэра Дрогобыча яйцами», — сообщает Трускавецкий вестник.

Отмечается, что досталось и отдельным депутатам, а представителю информационного отдела Зеновию Кваснию яйцом попали в глаз. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий во время сессии горсовета.

По информации Трускавец online, на заседании 31 января дрогобычские депутаты рассматривали вопрос о выделении дополнительных средств местной гимназии. Всего гимназии нужно около 400 тыс. грн на год.

Депутаты согласились выделить полный объем средств, которых хватило бы на полгода, и вернуться к этому вопросу летом при пересмотре городского бюджета. Однако активисты требовали утвердить сразу всю сумму. После того, как депутаты отказались это делать, одна из активисток начала бросать яйца в мэра и членов президиума.