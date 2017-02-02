На участника ДТП в Новой Москве завели уголовное дело

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Столичная полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в отношении водителя одного из автомобилей, спровоцировавшего аварию, в которой погибли восемь человек в «новой Москве», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД.

В Новой Москве в ДТП погибли девять человек

«Следователем следственного управления ГУВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля Toyota по статье 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сказал сотрудник пресс-службы.

Сотрудник пресс-службы пояснил, что уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Авария с участием автомобилей «УАЗ» и Toyota произошла около 15:30 в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы в районе Кленовского поселения, около поворота на деревню Коротыгино. По предварительным данным, автомобили столкнулись и один из них загорелся. В результате аварии погибли восемь человек, еще четыре человека были госпитализированы. Пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что среди погибших могут значиться граждане Киргизии. «Среди пострадавших значится гражданин Киргизии. Он является водителем одной из автомашин. Пострадавший доставлен в Первую городскую больницу Москвы», — сообщила в среду «Интерфаксу» представитель МИД Киргизии Айымкан Кулукеева.