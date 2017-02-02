В Делавэре заключенные захватили в заложники работников тюрьмы

Утром сотрудник исправительного учреждения, находясь внутри одного из зданий, подал сигнал помощи, на него откликнулись несколько его коллег. В результате пятеро работников были захвачены взбунтовавшимися преступниками.

Одного из заложников заключенные выпустили спустя четыре часа. Его госпитализировали с травмами, не представляющими угрозу для жизни. Получил ли кто-нибудь еще травмы, пока неизвестно.

Должностные лица ведут с заключенными переговоры. «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех участников и использовать все имеющиеся у нас ресурсы», — сказал журналистам представитель полиции штата Ричард Брац.