Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Прямая осанка помогает при депрессии
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Женщине под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Песков: мы знаем, кто является инициатором атаки на Авдеевку
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
03:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В Делавэре заключенные захватили в заложники работников тюрьмы

В американском штате Делавэр заключенные захватили заложников, передает Associated Press.

Утром сотрудник исправительного учреждения, находясь внутри одного из зданий, подал сигнал помощи, на него откликнулись несколько его коллег. В результате пятеро работников были захвачены взбунтовавшимися преступниками.

Одного из заложников заключенные выпустили спустя четыре часа. Его госпитализировали с травмами, не представляющими угрозу для жизни. Получил ли кто-нибудь еще травмы, пока неизвестно.

Должностные лица ведут с заключенными переговоры. «Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех участников и использовать все имеющиеся у нас ресурсы», — сказал журналистам представитель полиции штата Ричард Брац.

Один из заключенных заявил, что причиной, побудившей их пойти на это, стала политика нового президента Дональда Трампа.

«Мы знаем, что учреждение будет меняться в худшую сторону», — сказал он. Также он добавил, что заключенные хотят, чтобы им предоставили возможность эффективной реабилитации, в качестве одного из приоритетов назвав образование для лиц, содержащихся в тюрьмах. Кроме того, заключенные требуют предоставить им информацию, как распределяются деньги, выделяемые на исправительные учреждения.

Около исправительного центра находятся десятки сотрудников полиции и транспортных средств. Все остальные тюрьмы штата переведены на особый режим безопасности.

Всего в тюрьме, которая является крупнейшим в штате мужским исправительным учреждением, содержатся около 2,5 тысяч заключенных. Сколько из них участвуют в инциденте, неизвестно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самый дорогой дом в России. Фото
Минобороны выразило протест военному атташе Украины
СМИ узнали о готовящемся увольнении главы «Почты России»
Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Тиллерсона утвердили в должности госсекретаря США
Истребители ВВС США на учениях ошибочно открыли огонь по военным
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
«Спартак» — без партнера Промеса, «Локо» — без Миранчука Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Многодетные семьи предложили освободить от налога на жилье
Как оборудовать удобную гардеробную?
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь