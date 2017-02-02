Пока жительница Хабаровска была на работе, из ее квартиры вынесли украшения и технику

Женщина пришла с работы домой и увидела, что замок входной двери взломан. Из квартиры потерпевшей вынесли золотые украшения и технику. Ущерб составил 110 тысяч рублей.

Как выяснилось, вещи похитили двое безработных хабаровчан. Злоумышленники 34 и 38 лет успели продать часть краденого. Ранее фигуранты неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Сейчас мужчины находятся под арестом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.