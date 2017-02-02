Нечистоты на улице Карла Маркса в Хабаровске «поменяли русло» и затопили подъезд

Из подвала дома № 108а на улице Карла Маркса, где в начале января прорвало канализационную трубу, снова хлынул поток нечистот. На этот раз ручей устремился уже не на проезжую часть, а к соседнему зданию, сообщает портал «Губерния».

«После того как про этот случай рассказали в программе “Большой город.Live”, канализация перестала течь. Вчера утром ее опять прорвало, только она русло поменяла — не на дорогу начала вытекать, а прямо к первому подъезду 106-го дома. Там полподъезда уже залило», — рассказала жительница Хабаровска Оксана Жданова.

Как сообщили в прокуратуре Железнодорожного района, по факту аварии проводится проверка.

«Проверка пока еще в процессе, документы пришли. До конца недели, я думаю, все будет известно, пока еще нет результатов», — сказала помощник прокурора Ольга Борисенко.