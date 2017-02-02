Незаконная охота стоила приморцу 9 млн рублей

В Приморье суд удовлетворил требования прокурора о взыскании более 9 млн рублей с местного жителя в счет возмещения экологического ущерба, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Постановлением Партизанского районного суда Приморского края установлен факт виновности местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена).

Так, в период с июня 2011 года по апрель 2012 года на территориях охотничьих угодий Лазовского и Партизанского муниципальных районов края, в пределах обитания особей животного мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и находящихся под угрозой исчезновения, фигурант с неустановленными лицами производили охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена.

В результате незаконных действий погибли животные, среди которых были 6 особей амурского тигра, гималайские и бурые медведи и др., чем причинен ущерб животному миру в размере 9 млн 351 тыс. рублей.

Продукцию незаконной охоты в последующем обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов в рефрижераторных контейнерах на территории города Находки.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города Находки обратился в суд с исковым заявлением к охотнику о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Решением Находкинского городского суда в удовлетворении исковых требований прокурора было отказано. Однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению прокурора отменила данное решение суда первой инстанции.

Исследовав в суде апелляционной инстанции материалы уголовного дела, суд пришел к выводу об обоснованности доводов прокурора. Определением краевого суда от 1 февраля 2017 г. исковые требования к гр-ну Р. о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры края.