Женские сумочки довели приморца до тюрьмы
В Михайловском районе Приморья полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежей в отношении женщин, сообщает ИА «Дейта».
В Михайловском районе Приморья полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежей в отношении женщин, сообщает ИА «Дейта».
«В пункт полиции № 30 поселка Новошахтинский Михайловского района обратилась женщина с заявлением о грабеже. Она сообщила, что неизвестный выхватил из ее рук сумку, в которой находились кошелек с деньгами, банковскими картами, мобильный телефон, и скрылся», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, опросив заявительницу, они составили ориентировку на подозреваемого.
Несколькими днями ранее в отношении другой местной жительницы ночью также было совершено похожее преступление.
«Инспекторы
Доставленный в отдел полиции 18-летний местный житель признался в двух грабежах.
Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы, он заключен под стражу.