Женские сумочки довели приморца до тюрьмы

«В пункт полиции № 30 поселка Новошахтинский Михайловского района обратилась женщина с заявлением о грабеже. Она сообщила, что неизвестный выхватил из ее рук сумку, в которой находились кошелек с деньгами, банковскими картами, мобильный телефон, и скрылся», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, опросив заявительницу, они составили ориентировку на подозреваемого.

Несколькими днями ранее в отношении другой местной жительницы ночью также было совершено похожее преступление.

«Инспекторы патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования в поселке Новошахтинский, обратили внимание на молодого человека, похожего по приметам, на того, кто был указан в ориентировке, и задержали его», — говорится в сообщении.

Доставленный в отдел полиции 18-летний местный житель признался в двух грабежах.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы, он заключен под стражу.