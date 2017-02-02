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08:14 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области сошли с рельсов вагоны с углём

2 февраля в 2:05 по местному времени в центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области поступила информация о сходе с рельсов грузовых вагонов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, происшествие случилось в Белоярском ГО.

На железнодорожной станции «Калюткино» произошел сход семи вагонов, в которых находится уголь.

Железнодорожный состав следовал по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург.

Для проведения восстановительных работ на место происшествия направлен аварийно-восстановительный поезд. К месту происшествия также следует оперативная группа МЧС.

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