В Свердловской области сошли с рельсов вагоны с углём
2 февраля в 2:05 по местному времени в центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области поступила информация о сходе с рельсов грузовых вагонов.
2 февраля в 2:05 по местному времени в центр управления в кризисных ситуациях Свердловской области поступила информация о сходе с рельсов грузовых вагонов.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, происшествие случилось в Белоярском ГО.
На железнодорожной станции «Калюткино» произошел сход семи вагонов, в которых находится уголь.
Железнодорожный состав следовал по маршруту
Для проведения восстановительных работ на место происшествия направлен