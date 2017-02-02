В Свердловской области сошли с рельсов вагоны с углём

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, происшествие случилось в Белоярском ГО.

На железнодорожной станции «Калюткино» произошел сход семи вагонов, в которых находится уголь.

Железнодорожный состав следовал по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург.