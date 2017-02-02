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04:25 (мск), источник: АиФ Иркутск

За попытку дать взятку в Иркутске оштрафовали гражданина КНР

Передать взятку иностранцу не удалось.

В Иркутске осужден гражданин КНР за покушение на дачу взятки должностному лицу. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Следователи и судья установили, что в конце октября прошлого года иностранец попытался дать взятку в 200 тысяч рублей правоохранителю за прекращение в отношении него преследования по поводу незаконного пересечения границы, а также возвращение ему ранее изъятого загранпаспорта.

Однако действия гражданина Китая не были доведены до конца. Мужчину задержали на месте при передаче денег.

За попытку дать взятку суд приговорил иностранца к штрафу в 500 тысяч рублей.

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