За попытку дать взятку в Иркутске оштрафовали гражданина КНР

В Иркутске осужден гражданин КНР за покушение на дачу взятки должностному лицу. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Следователи и судья установили, что в конце октября прошлого года иностранец попытался дать взятку в 200 тысяч рублей правоохранителю за прекращение в отношении него преследования по поводу незаконного пересечения границы, а также возвращение ему ранее изъятого загранпаспорта.

Однако действия гражданина Китая не были доведены до конца. Мужчину задержали на месте при передаче денег.

За попытку дать взятку суд приговорил иностранца к штрафу в 500 тысяч рублей.