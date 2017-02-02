В Приморье четверо взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП

«Установлено, что 29-летний водитель автомобиля Suzuki Swift в районе улицы Советской при совершении поворота налево не предоставил преимущества в движении автомашине Mitsubishi Airtrek, двигавшейся во встречном направлении, и совершил столкновение. В результате удара Suzuki Swift отбросило в сторону заборного ограждения автостоянки. Автомобиль столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, находившимся на территории стоянки», — говорится в сообщении.

В результате пострадали пять человек. Водителю и пассажирам Suzuki — 29-летнему мужчине, годовалому мальчику и женщинам 31 и 57 лет — потребовалась госпитализация, 36-летнему водителю Mitsubishi назначено амбулаторное лечение.

Полиция проводит проверку.