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05:11 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье четверо взрослых и годовалый ребенок пострадали в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Пять человек, в том числе годовалый ребенок, пострадали в столкновении трех автомобилей в Находке в Приморского края, сообщает региональное управление МВД.

«Установлено, что 29-летний водитель автомобиля Suzuki Swift в районе улицы Советской при совершении поворота налево не предоставил преимущества в движении автомашине Mitsubishi Airtrek, двигавшейся во встречном направлении, и совершил столкновение. В результате удара Suzuki Swift отбросило в сторону заборного ограждения автостоянки. Автомобиль столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, находившимся на территории стоянки», — говорится в сообщении.

В результате пострадали пять человек. Водителю и пассажирам Suzuki — 29-летнему мужчине, годовалому мальчику и женщинам 31 и 57 лет — потребовалась госпитализация, 36-летнему водителю Mitsubishi назначено амбулаторное лечение.

Полиция проводит проверку.

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