Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Вера Брежнева опубликовала роскошный снимок со взрослой дочкой
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Женщине под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Песков: мы знаем, кто является инициатором атаки на Авдеевку
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
05:13 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ребенок в Братске умер не от скарлатины — Минздрав

Еще один заболевший ребенок будет лечиться в областном центре.

Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения провело проверку по факту смерти 6-летнего ребенка в Братске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 1 февраля, состоялось заседание врачебной комиссии по результатам экспертизы качества оказания медицинской помощи. С учетом симптомов и клинической картины заболевания, результатов дополнительных методов исследования, в том числе посмертных, диагноз «скарлатина» у погибшего мальчика не подтвердился. Точную причину смерти ребенка установят после проведения гистологического исследования. Кроме того, продолжается проведение служебной проверки по факту трагедии в медучреждении.

Второй ребенок с подозрением на диагноз «скарлатина» уже осмотрен другими специалистами. С ним проведены дополнительные исследования. У ребенка диагноз «скарлатина» также исключен. В настоящее время состояние заболевшего оценивается с положительной динамикой. Для дальнейшего лечения ребенка планируют перевести в Иркутск.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омские сугробы рассмешили пользователей Интернета по всей стране
Минобороны выразило протест военному атташе Украины
СМИ узнали о готовящемся увольнении главы «Почты России»
США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Тиллерсона утвердили в должности госсекретаря США
Пентагон признал гибель мирных жителей в ходе операции в Йемене
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
«Спартак» — без партнера Промеса, «Локо» — без Миранчука Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь