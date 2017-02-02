Ребенок в Братске умер не от скарлатины — Минздрав

Министерство здравоохранения провело проверку по факту смерти 6-летнего ребенка в Братске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 1 февраля, состоялось заседание врачебной комиссии по результатам экспертизы качества оказания медицинской помощи. С учетом симптомов и клинической картины заболевания, результатов дополнительных методов исследования, в том числе посмертных, диагноз «скарлатина» у погибшего мальчика не подтвердился. Точную причину смерти ребенка установят после проведения гистологического исследования. Кроме того, продолжается проведение служебной проверки по факту трагедии в медучреждении.

Второй ребенок с подозрением на диагноз «скарлатина» уже осмотрен другими специалистами. С ним проведены дополнительные исследования. У ребенка диагноз «скарлатина» также исключен. В настоящее время состояние заболевшего оценивается с положительной динамикой. Для дальнейшего лечения ребенка планируют перевести в Иркутск.