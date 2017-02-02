Брошенный Yeruslan тонет в Амурском заливе
На скованной льдом акватории Амурского залива продолжается агония сгоревшего судна Yeruslan, которое утром 2 февраля дало крен и начала тонуть на глазах у всего Владивостока.
На скованной льдом акватории Амурского залива продолжается агония сгоревшего судна Yeruslan, которое утром 2 февраля дало крен и начала тонуть на глазах у всего Владивостока.
Как сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на очевидцев происходящего, к обеду
Как сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на vl.ru, в настоящее время на месте проводят визуальный осмотр судна специалисты Морского спасательного координационного центра. «В настоящее время служба делает все возможное. Начальник порта принимает все необходимые действия для выяснения ситуации. Однако следует понимать, что мы не имеем ни сил, ни средств для того, чтобы спасти судно. Начальник порта может лишь оповестить все ведомства, которые могут