Брошенный Yeruslan тонет в Амурском заливе

Как сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на очевидцев происходящего, к обеду из-за потепления подтаял лед вокруг судна, и вода стала быстрей поступать на борт. В настоящее время нос теплохода «Еруслан» приподнялся, а часть кормы опустилась под воду.

Как сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на vl.ru, в настоящее время на месте проводят визуальный осмотр судна специалисты Морского спасательного координационного центра. «В настоящее время служба делает все возможное. Начальник порта принимает все необходимые действия для выяснения ситуации. Однако следует понимать, что мы не имеем ни сил, ни средств для того, чтобы спасти судно. Начальник порта может лишь оповестить все ведомства, которые могут что-либо предпринять — в их числе таможня, Погрануправление ФСБ, Тихоокеанский флот и транспортная прокуратура. Сейчас для визуального осмотра теплохода привлечен ряд специалистов, они отправятся к судну на воздушной подушке», — сообщили в Морском спасательном координационном центре.