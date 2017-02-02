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05:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Обездвиженную пенсионерку нашли спасатели в хабаровской квартире

В экстренные службы позвонили соседи женщины, которые не смогли до нее достучаться.

Жители одного из домов в районе Центрального рынка на Амурском бульваре попросили спасателей проведать 85-летнюю пенсионерку, которая перестала отзываться на звонки и открывать дверь, сообщает портал «Губерния».

Пенсионерка живет одна в квартире, расположенной на третьем этаже кирпичной хрущевки. Родственников у нее нет, а свое жилье она завещала более молодой соседке из этого же подъезда. Женщина, которая ухаживала за пенсионеркой, забеспокоилась о состоянии подопечной.

Пожарные приставили к дому лестницу и забрались по ней на балкон. Едва глянув в окно, они поняли, что хозяйке квартиры нужна помощь врачей.

Пенсионерка оказалась жива, но не могла встать с кровати и даже взять трубку телефона. Предполагается, что ее обездвижил приступ инсульта.

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