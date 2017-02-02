Поселок Богучаны частично остался без воды после ДТП

В поселке Богучаны Красноярского края 35 квартир и один коттедж остались без холодной воды из-за ДТП с КамАЗом. Авария произошла 1 февраля около 22 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Через полчаса после вызова инженерная техника в составе 2-х бригад прибыла на место и приступила к восстановлению холодного водоснабжения. Аварийные работы закончили ближе к 2 часам ночи. В это же время в поселке включили холодную воду. Подробности ДТП не уточняются.

«Всего привлекались 31 человек и 9 единиц техники, от МЧС 3 человека и 1 единица техники», — говорится в сообщении.

В сводках КГКУ «Спасатель» за 1 февраля уточняется, что в 25 км от Богучан сломался автомобиль КамАЗ. Прибывшие на место сотрудники МЧС должны были эвакуировать водителя, но вызов отменили по прибытии.